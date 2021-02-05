Буэнос-Айрес, , 08:20 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 8,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 февраля сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 8891 заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 961 635.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 162 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 48 700.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1,754 млн человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 9196 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.