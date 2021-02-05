Анадырь, , 08:22 — REGNUM Из-за сильного ветра и метели аэропорт Анадыря более недели не отправляет и не принимает часть рейсов, большинство из них отменено до 8 февраля. Об этом 5 февраля сообщили в справочной аэропорта Анадыря.

«Аэропорт Анадыря открыт, но по метеоусловиям рейсы не выполняются. Все местные авиалинии отменены до понедельника. Единственный рейс, вылетевший сегодня, — в Москву», — приводит слова представителя аэропорта «Интерфакс».

Кроме того, в аэропорту отметили, что также до 8 февраля отменны рейсы в Хабаровск и на Камчатку.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля стало известно, что количество городов в России, из которых разрешены прямые вылеты за рубеж, достигло 21.