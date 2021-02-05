Улан-Удэ, , 08:04 — REGNUM В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 31 263. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки зарегистрировано 134 новых носителя.

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«Из 134 новых случаев COVID-19: 105 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Круг контактных лиц составляет 2790 человек», — добавили в штабе.

В стационарах на лечении находятся 953 пациента. Всего для лечения больных COVID-19 в регионе организовано 1542 койки. Таким образом, занятость коечного фонда достигла 61,8%. На дому лечатся ещё 901 носитель.

За сутки также выздоровели 153 пациента, а всего к настоящему времени побороли коронавирус 28 733 человека. Зарегистрирован также один новый летальный случай, а всего жертвами COVID-19 в республике стали 676 пациентов.