Мехико, , 08:05 — REGNUM Последний тест на коронавирус президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, заразившегося SARS-CoV-2 в конце января, показал отрицательный результат. Об этом 5 февраля заявил политик заявил в своем видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Instagram.

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«Мне очень приятно сообщить вам, что мне сегодня утром сделали тест на антиген к коронавирусу и его результат оказался отрицательным», — сказал он.

Также Обрадор отметил, что ему, несмотря на это, необходимо подождать несколько дней и подчеркнул, что он выздоравливает и чувствует себя хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января стало известно, что президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился коронавирусной инфекцией.