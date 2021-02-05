Томский район, Томская область, , 08:03 — REGNUM С 4 февраля на территории Томского района Томской области введён особый противопожарный режим (ОПР). Об этом ИА REGNUM сообщили 5 февраля в областном главке МЧС.

ОПР введён постановлением администрации Томского района. С начала 2021 года в указанном районе произошло 37 пожаров, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (15 пожаров в 2020 году). Погибли три человека, в том числе ребёнок.

Для стабилизации обстановки главам муниципальных образований рекомендовано организовать проверки противопожарного состояния жилого сектора.

Напомним, в Томской области противопожарный режим продолжает действовать также в Первомайском и Александровском районах, Парабельском сельском поселении.

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