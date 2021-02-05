Новосибирск, , 08:00 — REGNUM В Новосибирске в ближайшие дни ожидается значительное повышение температуры воздуха — до +1…+3°С. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Так, завтра ночью, 6 февраля, в городе ожидается −10…−12 °С с небольшим повышением к утру, днём 0…-2 °С, ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный, 3−8 м/с, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков.

В воскресенье, 7 февраля, температура ночью составит −3…−5 °С, днём +1…+3 °С с небольшим понижением во второй половине дня, ветер юго-западный с переходом в западный 3−8 м/с, ночью преимущественно без осадков, днём мокрый снег, метель.

В мэрии города предупредили, что в связи с потеплением возможен сход образовавшихся на крышах зданий снежных масс или ледяных образований. Руководителей управляющих организаций обязали срочно принять меры по их очистке.