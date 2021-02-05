Улан-Удэ, , 07:58 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 134 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 31 263. Об этом утром 5 февраля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 16 610 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончался один пациент с COVID-19 (всего умерли 676 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 953 больных. На амбулаторном лечении находится 901 человек, наблюдается 573 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 28 733 (+153) человека.

В реанимации остаются 84 пациента в тяжёлом состоянии (53 — старше 65 лет). В том числе 34 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (23 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 61,8% — из 1542 перепрофилированных коек занята 953.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за прошедшие сутки выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусом.

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