Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 07:56 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске жители выбрали имя скульптуре комара из Детского парка. Об этом сообщает «Ноябрьск 24».

Имя комару выбирали путём голосования на портале «Живём на Севере». Среди 34 названий жители города выбрали «Валеру». За этот вариант проголосовали 59 человек. Вторым стал вариант «Страж Ямала», на третьем месте — «Хозяин Севера».

Отмечается, что это не единственный памятник ямальскому комару. «Старший брат» Валеры, установленный на КС-1 в Ноябрьске, вошёл в тройку самых необычных памятников России. Его назвали «Хранителем Сибири».