Нейпьидо, , 07:41 — REGNUM В Мьянме возобновили программу вакцинации населения против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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Первый этап вакцинации начался 27 января. В первую очередь власти планировали привить около 103 тыс. медицинских работников и добровольцев, помогающих в борьбе с COVID-19. Мьянма уже получила первую партию в 1,5 млн доз вакцин, еще 30 млн доз должны прибыть в страну в ближайшее время. Всего в течение года в стране намерены привить около 38,35 млн взрослых.

По последним данным, в Мьянме выявили 141 104 случая заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 3163 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля работники 70 больниц Мьянмы начали забастовку в знак протеста против военного переворота в стране. Протестующие обвинили новые власти Мьянмы в том, что они поставили под угрозу жизни людей в условиях пандемии COVID-19 ради личных целей.

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