Пермь, , 07:36 — REGNUM В Пермском крае приняты послабления по деятельности детских развлекательных центров, а также организаций, предоставляющих услуги аттракционов, игровых автоматов либо развлекательные и досуговые услуги в торговых комплексах и отдельно стоящих зданиях. С 5 февраля они смогут возобновить свою работу, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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При этом в детских центрах должны соблюдать ряд требований с учетом эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции: использовать средства индивидуальной защиты, осуществлять дезобработку всех контактных поверхностей в помещениях. В игровом зале возможно нахождение одновременно посетителей, исходя из расчета один человек на четыре квадратных метра площади.

Кроме того, оперштаб согласовал возобновление деятельности Пермского цирка, который находится в федеральном подчинении. Наполняемость здания зрителями не должна превышать 50%. Также действуют требования масочного режима и измерения температуры посетителей. Представления будут проходить без антракта. На торговлю продовольствием и промтоварами в помещении наложен запрет.

Напомним, с начала пандемии в Прикамье выявлена почти 41 тыс. носителей коронавируса.

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