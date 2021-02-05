Веллингтон, , 07:34 — REGNUM Новая Зеландия вновь готова принимать беженцев после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба новозеландской миграционной службы.

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"При условии соблюдения санитарных требований и выбора безопасных маршрутов, мы готовы принимать небольшие группы семей беженцев в Новую Зеландию, чтобы они могли начать новую жизнь», — заявила глава отдела по делам беженцев Фиона Уайтбридж.

Отмечается, что первая группа из 35 мигрантов прибудет в феврале на территорию страны. Всего к 30 июня Новая Зеландия планирует принять 210 беженцев. При этом мигрантам придется по приезду провести 14 дней на карантине.

Ранее, в 2020 году премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн увеличила лимит по допустимому числу принятых беженцев с 1000 до 1500 в год. Однако эту инициативу пришлось прервать из-за закрытия границ, вызванного пандемией COVID-19.