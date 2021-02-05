Москва, , 07:31 — REGNUM Примерно 40% граждан России согласились бы сделать прививку от коронавируса в ближайшее время, а 12% уже сделали её. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого интернет-холдингом Rambler Group.

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Несмотря на то, что большинство граждан России одобрительно относятся к массовой вакцинации, примерно 38% пока не приняли однозначного решения или «заявили, что ответственно следят за уровнем антител в организме и готовы привиться, когда он снизится».

О своём доверии к российским вакцинам против COVID-19 в ходе опроса сообщили три четверти респондентов. 38% граждан готовы привиться вакциной «Спутник V», примерно столько же (37%) — «ЭпиВакКороной» и разработкой Центра Чумакова.

В декабре ИА REGNUM сообщало, что доля жителей России, готовых в ближайшее время сделать прививку от коронавирусной инфекции, достигла 42%.