Москва, , 07:27 — REGNUM Лица, переболевшие в легкой форме коронавирусной инфекцией в период первой волны пандемии, должны привиться от COVID-19 к лету 2021 года. Об этом 4 февраля заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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По его словам, такая необходимость связана со снижением иммунитета с течением времени.

«К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь», — рассказал эксперт, слова которого приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что излечившиеся от COVID-19 должны поставить прививку от этого заболевания через 6−9 месяцев после выздоровления.

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