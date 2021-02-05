Биробиджан, , 07:23 — REGNUM В Еврейской автономной области за последние сутки выявили ещё семь случаев заражения коронавирусом (днём ранее — восемь). За весь период пандемии в регионе инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 4212 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперативном штабе.

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Медики закрыли больничные листы в связи с выздоровлением у ещё 50 человек. Всего в Еврейской АО справились с болезнью уже 3927 жителей. Скончался от COVID-19 за прошедшие сутки ещё один пациент, за всё время пандемии жертвами коронавируса стали 108 человек.

Продолжают лечение в ковидных стационарах 32 пациента. Ещё 145 носителей коронавируса лечатся на дому. Коечный фонд в госпиталях заполнен на 36,36%.

Как сообщало ИА REGNUM, учреждениям общественного питания Сахалина разрешили работать в ночное время, но с соблюдением требований безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.