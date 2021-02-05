Буэнос-Айрес, , 07:13 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 8891 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава этой латиноамериканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на аргентинской территории достигло 1 961 635. Также за минувшие сутки в республике скончались 162 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине жертвами осложнений COVID-19 стали 48 700 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 3 февраля в Аргентине полный цикл вакцинации против COVID-19 российским препаратом «Спутник V» прошли более 100 тыс. жителей. Каждый из них получил по две дозы вакцины. Еще более 280 тыс. человек привились в Аргентине только однократно.

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