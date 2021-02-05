Барнаул, , 07:13 — REGNUM В Алтайском крае из-за карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавиурса, снизилась выявляемость онкозаболеваний. Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на слова главврача краевого онкодиспансера Игоря Вихлянова, в 2020 году больных раком оказалось почти на полторы тысячи меньше, чем обычно — 10 тысяч 132 случая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

Навёрстывать пропущенные пожилыми пациентами медосмотры медики намерены в 2021 году.

«Пациенты категории 65+, находившиеся на самоизоляции, сейчас должны подняться с диванов и дойти до терапевтов, до гинекологов, до смотровых женских и мужских кабинетов. Там их обязаны посмотреть.

Мы призываем людей, чтобы они прошли диспансеризацию, чтобы были выявлены возможные сбои в работе организма и люди пролечились», — подчеркнул главный врач краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов.

По его словам, вместе с тем, в регионе удалось добиться снижения смертности. В 2020 году от злокачественных новообразований в крае скончалось на 100 человек меньше, чем в 2019 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 5 февраля среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 882 человек, +26 за последние сутки) и ОРВИ (21 678 человек, +148 вторые сутки подряд). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 39 905 человек (+181 за последние сутки).

Читайте также: На Алтае жертвами коронавируса стали ещё 14 человек