Кампала, , 06:59 — REGNUM Школы и университеты Уганды вернутся к образовательной деятельности 1 марта при условии соблюдения необходимых санитарных требований, заявил президент страны Иовери Мусевени в эфире государственного телевидения.

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Он заявил, что открытие образовательных учреждений будет проходить одновременно с началом вакцинации против коронавирусной инфекции преподавателей, работников системы здравоохранения, силовиков и пожилых людей. Ожидается, что в марте в школы и высшие учебные заведения Уганды придут около 1,7 млн учащихся.

Как сообщало ИА REGNUM, также президент Уганды Иовери Мусевени заявил о скорой сертификации китайской и британской вакцин против COVID-19. При этом часть препарата республика получит через программу COVAX.

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