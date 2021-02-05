Ульяновск, , 06:50 — REGNUM В Ульяновской области вакцинация студентов будет проводиться мобильными бригадами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

На совещании первый вице-премьер регионального правительства Екатерина Уба напомнила, что сотрудники образовательных организаций и студенты относятся к категориям, подлежащим вакцинации. При этом в приоритетную категорию включены педагоги: в первую очередь пройдут иммунизацию лица старше 60 лиц и имеющие хронические заболевания.

Что касается студентов, то в приоритетном порядке прививать будут тех, кто имеет хронические заболевания.

В настоящее время в вузах формируются списки для проведения вакцинации от COVID-19.

«После этого будет организована вакцинация, в том числе мобильными бригадами, то есть с выездом на место при наличии медкабинетов в учебных заведениях», — сообщила Екатерина Уба.

Отметим, 29 января власти заявляли, что в Ульяновской области от COVID-19 вакцинировано около 5 тыс. человек, ежедневно прививаются не менее 600 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии заразились коронавирусом 44 485 человек, выздоровели 40 903 жителей (92%), умерли 644 пациента с коронавирусом.

Напомним, что сегодня, 5 февраля, в регионе вступает в действие ряд послаблений в условиях режима повышенной готовности. К примеру, до 70% увеличивается наполняемость стадионов и концертных залов, предприятия общепита могут работать ночью, организации детского отдыха переходят в очный режим работы.