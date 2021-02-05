Пекин, , 06:45 — REGNUM Информационный департаменте Министерства иностранных дел Китая подаал строгое представление пекинскому офису BBC из-за фейковых новостей касательно COVID-19, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

В заявлении департамента говорится, что BBC показали 29 января репортаж с фейковыми новостями, связанными раздуванием темы «сокрытия» масштаба эпидемии и происхождения COVID-19 в Китае.

BBC также выдали видеоклип с антитеррористическими учениями за «насильственные нарушения законов и прав человека» китайскими властями в рамках борьбы с эпидемией.

«Это фейковые новости со специфическим идеологическим уклоном, которые имеют крайне гнусное воздействие», — говорится в заявлении ведомства.

Китайская сторона призвала BBC и ее пекинский офис серьезно отнестись к позиции Китая и принять все необходимые меры, чтобы нивелировать негативное воздействие репортажа.

«Китай оставляет за собой право принять дальнейшие меры», — говорится в заявлении.

BBC и ее пекинский офис также должны публично извиниться перед Китаем за фейковые новости, отказаться от своей идеологической предвзятости и прекратить намеренно очернять и осуществлять нападки на Китай. BBC должна следовать трудовой этике и вести репортажи, связанные с Китаем, объективно, сбалансированно и справедливо, говорится в заявлении.