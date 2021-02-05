Новосибирск, , 06:44 — REGNUM В Новосибирской области количество пунктов вакцинации от коронавируса увеличилось до 64. На прошедшей недели их было 63. Власти уверяют, что количество пунктов будет расти. Сейчас поставить прививку против коронавируса можно в каждой из 59 взрослых новосибирских поликлиник, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным заместителя министра здравоохранения региона Елены Аксёновой, всего на сегодняшний день против коронавируса привито более 15 тысяч новосибирцев, из них свыше трех тысяч — двумя компонентами.

В общей сложности в Новосибирскую область поступило уже более 32 тысяч доз вакцины, только на этой неделе — более 17 тысяч доз.