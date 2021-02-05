Новосибирск, , 06:28 — REGNUM Новосибирская область получит из федерального бюджета дополнительно почти 1,5 млрд рублей — на оказание помощи пациентам с коронавирусом. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

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«В рамках оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией, выделено дополнительно 1 млрд 448 млн рублей бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций», — уточнил он.

Такое решение приняла комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.