Пномпень, , 06:23 — REGNUM В Камбодже за прошедшие сутки выявили трех носителей коронавируса нового типа, прибывших из-за границы, сообщает камбоджийское министерство здравоохранения.

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По его данным, двое зараженных прибыли в Камбоджу из Индии транзитным рейсом через Сингапур. Заболевание у них выявили после тестирования по прибытию. Еще один инфицированный прилетел из США рейсом через Южную Корею. В настоящее время все трое пациентов находятся в камбоджийском национальном центре по лечению туберкулеза и проказы в Пномпене.

Всего с начала пандемии в Камбодже подтвердили 470 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже выздоровели 452 пациента, летальных исходов среди больных COVID-19 не фиксировалось.