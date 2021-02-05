Екатеринбург, , 06:16 — REGNUM В Свердловской области снова ожидаются 30-градусные морозы. Такой прогноз дали синоптики на ближайшую неделю.

Резкое похолодание может произойти уже в воскресенье, 7 февраля. На улице похолодает до минус 20 градусов. Наиболее тяжёлыми для свердловчан окажутся 10−12 февраля. В эти дни столбик термометра может находиться на отметке ниже минус 25 градусов. Затем возможно потепление.

Как сообщало ИА REGNUM сильные морозы Средний Урал пережил в январе. Тогда столбик термометра опускался ниже минус 30 градусов.