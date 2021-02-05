Кампала, , 05:41 — REGNUM Ученые Уганды посоветовали властям одобрить китайский препарат от компании Sinovac или британский от AstraZeneca для вакцинации против коронавирусной инфекции в стране, заявил президент республики Иовери Мусевени в эфире государственного телевидения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

«Когда мы проанализировали данные, мы решили выбрать вакцину от Oxford-AstraZeneca или китайскую. Другие препараты мы все еще изучаем», — заявил он.

Мусевени добавил, что Уганда в ближайшее время получит 3,5 млн доз вакцины через программу COVAX. Также власти республики заказали 18 млн доз препарата у AstraZeneca.

По последним данным, в Уганде выявили 39 735 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже смогли выздороветь 14 310 пациентов, еще 327 с болезнью не справились и скончались.