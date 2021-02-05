Аддис-Абеба, , 05:37 — REGNUM В Эфиопии общее количество выявленных носителей коронавируса превысило 140 тысяч, сообщает пресс-служба эфиопского федерального министерства здравоохранения.

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В частности, за минувшие сутки в республике выявили 749 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Таким образом, всего с начала пандемии в Эфиопии выявили 140 157 носителей новой инфекции. Уже смогли выздороветь 124 242 пациента, еще 2 126 скончались от осложнений COVID-19.

Эфиопия является одной из наиболее пострадавших от пандемии стран Африки. По количеству зараженных ее опережают лишь ЮАР, Марокко, Тунис и Египет.