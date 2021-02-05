Иньчуань, Китай, , 05:14 — REGNUM Власти Нинся-Хуэйского автономного района восстановили 861 кв. км эродированных почв в прошлом году, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Местные власти сумели восстановить 4400 кв. км эродированных почв за 13-ю Пятилетку (2016−2020) благодаря мерам, направленных на борьбу с эрозией почвы в горных районах, в воде, в лесах, на полях, в пустынных и песчаных районах.

По словам главы регионального департамента водных ресурсов Бая Яохуа, количество необработанных эродированных почв в Нинся по-прежнему составляет около четверти всей территории региона.

Местные власти будут продолжать прилагать усилия для обработки почв и недопущения дальнейшей эрозии. В этом году Нинся планирует обработать 800 кв. км эродированной почвы.