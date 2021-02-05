Гонконг, Китай, , 04:58 — REGNUM Гонконгская ассоциация банков заявила, что больше не будет принимать британские национальные (заграничные) паспорта (BNO) в качестве действительного документа идентификации личности при открытии банковского счета, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Китай больше не признает так называемые паспорта BNO в качестве идентификационного и дорожного документа с 31 января текущего года и оставляет за собой право на дальнейшее действия. Власти Гонконга также последовали мерам, предпринятым властями Китая.

Пресс-секретарь ассоциации заявил, что также были обновлены руководящие принципы для её членов с учетом последних официальных требований. Все банки Гонконга, отметим, являются членами ассоциации.

Заместитель исполнительного директора Монетарного управления Гонконга Артур Юэн признал решение ассоциации во время пресс-конференции 4 февраля. По его словам, владельцы банковских счетов должны будут обновить свои документы, удостоверяющие личность, если они в свое время предоставляли только паспорт BNO при открытии своих счетов.

BNO — это класс британского гражданства, который был предоставлен путем добровольной регистрации жителям Гонконга, которые были гражданами Британских зависимых территорий до передачи суверенитета Китаю в 1997 году.