Сеул, , 04:52 — REGNUM В Южной Корее общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 80 тысяч, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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В частности, за 4 февраля на территории республики выявили еще 370 носителей SARS-CoV-2. Из них 351 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в Южную Корею из-за границы. Центр отмечает, что впервые за прошедшие три дня число ежесуточно выявляемых пациентов опустилось ниже 400.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 80 131. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1459 человек.