Берлин, , 04:49 — REGNUM Появление новых штаммов коронавируса может привести к необходимости постоянного обновления вакцин против COVID-19. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель 4 февраля в эфире телеканалов RTL и NTV.

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При этом глава правительства подчеркнула, информации о том, как часто мутирует вирус, нет. Она отметила, что мир будет вынужден жить в условиях пандемии еще некоторое время.

По словам Меркель, нормализации обстановки следует ожидать только после проведения массовой вакцинации в мире. Вместе с тем канцлер добавила, что многие страны еще не получили соответствующие препараты.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Ангела Меркель выступила против предоставления новых привилегий для лиц, сделавших прививку от COVID-19.

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