Тегеран, , 07:31 — REGNUM 4 февраля пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки коронавирусная инфекция COVID-19 унесла жизни 67 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Лари отметила, что 67 человек скончались в результате заражения смертельным вирусом. Согласно ее отчету, общее число погибших достигло 58 256 человек.

Говоря о текущей ситуации с пандемией в Иране, Лари подчеркнула, что за последние 24 часа было обнаружено 7040 новых случаев заражения COVID-19, при этом около 590 человек госпитализированы.

Она также сообщила, что в общей сложности 1 445 326 иранцев подверглись заражению опасным вирусом, причем 1 235 581 человек выздоровел или был выписан из больниц.

Лари подчеркнула, что 3825 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии больниц. По её словам, на данный момент в Иране было проведено 9 504 930 обследований на выявление вируса.

С момента своей вспышки COVID-19 заразил около 104 миллионов человек по всему миру, из них погибло свыше 2 200 000.