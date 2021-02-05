Магадан, Магаданская область, , 03:56 — REGNUM В Магаданской области Центр управления регионом (ЦУР) с начала года обработал 170 обращений жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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ЦУР мониторит — Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, WhatsApp. Из поступивших 170 обращений колымчан, 59 были решены в течение суток, на 103 — даны разъясняющие ответы, ещё восемь находятся в работе. Через платформу обратной связи на портале госуслуг поступило 23 обращения, часть проблем была решена в кротчайшие сроки. В основном жителей региона волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и здравоохранения.

Губернатор Колымы Сергей Носов поддержал инициативу по расширению взаимодействия Центра управления регионом с органами местного самоуправления и поручил подготовить «дорожную карту» по созданию ЦУР в муниципалитетах области.

«Все, что происходит в регионе, фактически, собирается, анализируется и обрабатывается в ЦУР достаточно эффективно», — сказал Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр управления регионом на Чукотке определил топ обращений жителей в социальных сетях к властям. Чаще всего обращаются по вопросам работы почты, качества интернета, работы здравоохранения, сферы ЖКХ и ситуации с коронавирусом.