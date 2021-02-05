Богота, , 03:49 — REGNUM Медицинские службы Колумбии выявили с начала пандемии 2 001 135 случаев излечения от коронавирусной инфекции. Об этом 5 февраля сообщается на сайте колумбийского минздрава.

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За сутки этот показатель увеличился на 12 177 человек. Также за истекшие 24 часа в стране зафиксировали 9790 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2. Всего в Колумбии зарегистрировали 2 135 412 подобных случаев.

При этом общее количество подтвержденных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 возросло на 254 и составляет 55 131.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля колумбийский министр здравоохранения и социальной защиты Фернандо Руис заявил, что Колумбия ведет переговоры о возможности закупки российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».

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