Петропавловск-Камчатский, , 04:01 — REGNUM На Камчатке c 8 февраля снимаются все ограничения на работу предприятий общественного питания, введённые из-за распространения нового коронавируса. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов накануне подписал соответствующие распоряжения, направленные на продолжение планового снятия на полуострове ограничительных мер.

«С началом следующей недели камчатские предприятия общественного питания возвращаются к привычному графику работы», — говорится в сообщении. Теперь кафе и рестораны смогут продолжать работу и после 23:00.

В торговых центрах региона также разрешается работа фуд-кортов (в режиме обслуживания за столиками), при обязательном соблюдении регламента по безопасности.

Напомним, что запрет на работу предприятий общественного питания в ночное время был введён на Камчатке в апреле 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке активнее всех проходят вакцинацию от коронавируса люди в возрасте старше 60 лет.

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