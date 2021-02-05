Брюссель, , 03:35 — REGNUM Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не смогла назвать дату своего участия в вакцинации против коронавирусной инфекции, 4 февраля сообщила газета La Vanguardia, которой чиновница дала интервью.

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По ее словам, этот вопрос необходимо адресовать властям Бельгии, решениям которых следует руководство ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделает прививку от COVID-19, когда подойдет очередь вакцинации ее возрастной группы.

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