Петропавловск-Камчатский, , 03:15 — REGNUM Власти Камчатки заявили, что банкир Олег Тиньков вновь решил развернуть стройку элитного отеля на Камчатке, от которой он сам отказался в 2016 году, сославшись на бюрократические барьеры.

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«Инициатива самостоятельна с точки зрения туристических мощностей и предполагает ориентацию на более элитарный отдых для небольшого количества людей», — цитирует заместителя председателя правительства Камчатки Евгения Чекина ИА «Кам 24».

Чекин уточнил, что Тиньков уже вложил в проект несколько млн рублей, поэтому чиновник уверен, что банкир достроит элитный отель на Камчатке.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году банкир Олег Тиньков отказался от инвестирования в строительство гостиницы на Камчатке якобы из-за бюрократической волокиты. Он также назвал проекты территорий опережающего развития на Дальнем Востоке «болтовней». Вместо мини-отеля на полуострове он начинает стройку в Куршавеле. Об этом банкир рассказал в своем онлайн-проекте «Бизнес-секреты 2.0».