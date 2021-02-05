Токио, , 03:12 — REGNUM Использование вакцины американской фаркомпании Pfizer против коронавирусной инфекции может быть одобрено минздравом Японии 15 февраля. Об этом 5 февраля передает телеканал NHK со ссылкой на свои источники.

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На 12 февраля назначено проведение предварительного заседания по этому вопросу. После решение должен вынести министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура.

В случае благоприятного исхода вакцина станет первым препаратом, который разрешат для применения на территории страны. Кроме Pfizer, японские власти заключили соглашения о поставке вакцин с еще двумя фармкоманиями: британско-шведской AstraZeneca и американской Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля японские власти попросили руководство ЕС оказать содействие в вопросе обеспечения стабильных поставок вакцин против COVID-19 в другие страны, в том числе и Японию.

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