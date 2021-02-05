Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Компания Johnson & Johnson направила в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запрос на одобрение применения её вакцины от коронавируса. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба компании.

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В заявление отмечается, что обращение к регулятору было «подготовлено на основе данных об эффективности и безопасности, полученных в третьей фазе испытаний». Вакцина Johnson & Johnson обеспечивает необходимый эффект при введении всего лишь одной дозы. Поставки препарата компания готова начать сразу после получения соответствующего одобрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января компания Johnson & Johnson обнародовала достаточно слабые результаты эффективности вакцины от COVID-19 — средний уровень эффективности равен 66%. На испытаниях в США наблюдалась наивысшая эффективность — 72%, в Латинской Америке — 66%, в Южной Африке — всего 57%. Также заявляется о 85% эффективности вакцины в предотвращении заболевания COVID-19 средней и высокой степени тяжести.

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