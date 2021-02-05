Лима, , 02:43 — REGNUM На территории Перу выявлены первые случаи заражения бразильским штаммом коронавируса SARS-CoV-2, заявила глава перуанского минздрава Пилар Массетти Солер на пресс-конференции.

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«Бразильский штамм коронавируса был обнаружен в регионах Лима, Лорето и Уануко», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что бразильский штамм коронавирусной инфекции был выявлен уже в десяти странах. Штамм SARS-CoV-2, выявленный впервые в Великобритании, распространился уже в 80 государствах.