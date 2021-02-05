Пекин, , 02:38 — REGNUM Новая юридические интерпретация Уголовно-процессуального кодекса Китая подчеркивает ряд мер улучшения защиты прав несовершеннолетних при разрешении уголовных дел, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

В судебном разъяснении, опубликованном 4 февраля Верховным народным судом Китая, говорится, что в делах, связанных с сексуальными или насильственными преступлениями в отношении несовершеннолетних, допросы несовершеннолетних жертв и свидетелей должны быть записаны и завершены в одно заседание там, где это возможно.

Специальные меры защиты несовершеннолетних принимаются в сотрудничестве с другими соответствующими органами, включая психологическое вмешательство, экономическую помощь, юридическую помощь и перевод в другую школу.

Толкование разъясняет, что показания, данные несовершеннолетними без присутствия их законных представителей или соответствующих взрослых, должны быть исключены в соответствии с законом.