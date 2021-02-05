Тунис, , 02:38 — REGNUM В Тунисе за прошедшие сутки выявил 1270 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По ее данным, с начала пандемии на тунисской территории подтвердили 213 949 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 4 февраля в стране скончались 68 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Тунисе достигло 7048.

Ранее Тунис получил медикаменты для борьбы с коронавирусной инфекцией от Всемирной продовольственной программы ООН. Предполагается, что поставленные в страну комплекты индивидуальной защиты и лекарства помогут стабилизировать ситуацию с COVID-19.