Тайбэй, , 02:30 — REGNUM Еще один пациент, заболевший COVID-19, скончался на Тайване, с связи с чем общее число погибших от этой болезни на острове человек достигло девяти, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Скончавшимся пациентом является гражданин Великобритании семидесяти с лишним лет, который прибыл на Тайвань повидаться с семьей 18 декабря, с 26 декабря у него начали развиваться симптомы, а 31 декабря у него был диагностирован COVID-19.

Общее число случаев заболевания COVID-19 на Тайване достигло 919 по состоянию на 4 февраля. Девять из них скончались, 839 выздоровели и 71 продолжают получать лечение.

Остров еще не разработал свои собственные вакцины против COVID-19, и власти также не раскрыли график закупок иностранных вакцин. Перед лицом растущего сомнения общественности власти острова пообещали, что Тайвань получит первую партию вакцин COVID-19 уже в этом месяце.