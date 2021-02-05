Красноярск, , 02:39 — REGNUM В пятницу, 5 февраля, в Красноярске будет облачно, преимущественно без осадков, температура воздуха −11… −9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:10 на Театральной площади было — 12 °C.

Ночью с 5 на 6 февраля ожидается до −20… −15 °C, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах 12 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В субботу, 6 февраля, в Красноярске до −8… −6 °C днём и −10… −8 °C ночью, облачно, без осадков.

В воскресенье, 7 февраля, в Красноярске ожидается до −1… +2 °C днём. Ночью — до −6… −2 °C. Облачно с прояснениями, без осадков.