Пекин, , 02:11 — REGNUM Министерство культуры и туризма Китая выпустило уведомление с рекомендацией китайским туристам воздержаться от ненужных поездок за рубеж во время празднования Китайского Нового года, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Министерство также призвало туристов воздержаться от посещения тех мест Китая, что причислены к зонам среднего и высокого риска по заболеванию COVID-19, а также минимизировать ненужные поездки в целом.

Путешественники также должны носить лицевые маски и как можно чаще мыть руки, избегать крупных собраний людей и соблюдать социальную дистанцию, говорится в уведомлении.

Напомним, что Китайский Новый год или Праздник весны в этом году выпал на 12 февраля. На время праздников китайцы, как правило, воссоединяются с семьями, поэтому в Поднебесной в это время наблюдается крупнейшая в мире миграция людей.