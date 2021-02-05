Пекин, , 01:46 — REGNUM Торговля человеческими клетками, тканями, органами и останками в любой форме запрещена Гражданским кодексом Китая, который вступил в силу с 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Представитель Комиссии по вопросам законодательства Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ши Хун подчеркнул, что торговля вышеуказанными материалами является нарушением позиций кодекса и является недопустимой.

Законы и нормативные акты страны, включая уголовное законодательство и правила трансплантации человеческих органов, строго оговаривают юридическую ответственность за действия, связанные с торговлей человеческими органами, добавил Ши.

Что касается донорства тела и органов, то Гражданский кодекс предусматривает, что супруг, взрослые дети или родители умершего лица могут совместно принять решение о донорстве органов и представить его в письменной форме, если лицо не выразило несогласия перед смертью.