Москва, , 01:45 — REGNUM Большинство регионов европейской части России в ближайшие выходные накроет волна анормального холода, с понижением ниже нормы на 8−9 градусов. Об этом 5 февраля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Заметное понижение температуры будет в понедельник. Ночные температуры уже будут минус 20−25 градусов, дневные — минус 12−18 градусов», — сказал он.

Он также отметил, что хотя «звучит это не слишком устрашающе в цифрах, но мы, метеорологи, уже поёживаемся от холода, москвичи тоже обязательно будут поёживаться», поскольку падение температуры ниже нормы на 8−9 градусов является сильным похолоданием, «так называемой волной холода».

К 6 февраля температура упадёт до −20… −15 °C ночью и до −15… −10 °C днём, что уже примерно на 5 градусов ниже нормы.

«Понижение температуры затронет и Северо-Западный федеральный округ, и центр европейской России, и Черноземье, и юг», — отметил Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующей неделе в Москве ожидаются сильные морозы, которые станут сильнейшими за десять лет.

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