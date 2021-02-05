Пекин, , 01:41 — REGNUM Китай и дальше продолжит наращивать точность работы гражданского воздушного транспорта, пытаясь разрешить проблемы с задержками рейсов, сообщили 3 февраля в Администрации гражданской администрации Китая (CAAC).

В 2021 году CAAC будет стремиться поддерживать уровень пунктуальности работы транспорта не ниже 80% для внутренних авиакомпаний, говорится в целевых показателях администрации на текущий год

CAAC также нацелилась на 85% пунктуальности рейсов в среднем в крупных аэропортах страны с годовой пропускной способностью более 10 млн пассажиров.

Власти намерены принять всесторонние усилия для достижения своих целей, включая улучшение управления полетами, оптимизацию оценочных показателей и наращивание усилий по устранению задержек рейсов.