Шанхай, Китай, , 01:36 — REGNUM Полиция Китая арестовала 14 подозреваемых в связях с пиратской видео-платформой YYeTs.com, которая позволяет миллионам пользователей транслировать или скачивать пиратские копии фильмов и сериалов, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

В муниципальном бюро общественной безопасности Шанхая заявили, что задержанные подозревается в пиратстве на сумму более 16 млн юаней (около $2,5 млн). Их удалось взять в сотрудничестве с полицией Гуанси-Чжуанского автономного района и провинций Шаньдун и Хубэй.

В сентябре прошлого года полиция Шанхая выяснила, что YYeTs.com позволяла просмотр и скачивание пиратских видео через их вебсайт и приложение.

Последующее полицейское расследование показало, что с 2018 года подозреваемые основали несколько компаний и установили серверы внутри и за пределами Китая для разработки и эксплуатации вебсайта и приложения YYeTs.com.

Они скачивали видео с иностранных пиратских сайтов, переводили видео на китайский язык и загружали видео с субтитрами на свои серверы для распространения без разрешения владельцев авторских прав.

Они получали незаконную прибыль, взимая членские взносы и рекламные сборы, а также продавая портативные жесткие диски, на которых хранились пиратские видео.

Предварительное следствие показало, что на платформе YYeTs.com зарегистрировано 8 млн пользователей, а на сайте или в приложении было размещено более 20 тыс. копий видео.