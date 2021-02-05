Пекин, , 01:29 — REGNUM Вакцина от коронавируса китайской компании CanSino Biologics Inc. Получила разрешение на продолжение третьей фазы испытаний при поддержке независимого комитета мониторинга данных, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Независимый комитет «установил, что вакцина от COVID-19 от данного производителя соответствует основным нормам безопасности и целевым показателям эффективности после промежуточного анализа третьей фазы испытаний. Никаких негативных последствий, связанных с вакциной выявлено не было».

Кандидат на вакцину, именуемый как Ad5-nCoV, разрабатывается китайской компанией CanSino Biologics Inc. и Академией военных наук Китая.

CanSino позволили в сентябре прошлого года перейти к третьей фазе клинических испытаний в некоторых странах Европы и Азии, заявил официальный представитель Министерства науки и технологий Китая.