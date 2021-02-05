Берлин, , 01:22 — REGNUM Первый случай заражения новым для Германии штаммом коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрировали в городе Галле в федеральной земле Саксония. Об этом 4 февраля сообщается на сайте городских властей.

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Бургомистр Галле Бернд Виганд заявил, что в городе был обнаружена разновидность вируса, получившая маркировку «B 1.1.6». До этого такая форма SARS-CoV-2 встречалась в Норвегии и Люксембурге.

Отмечается, что носителем нового варианта коронавируса стала медработница. Женщину уже изолировали, а контакты в больнице, где она работает, решили ограничить. По словам Виганда, выявленный штамм может распространяться быстрее, чем первоначальный SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря стало известно, что заражение «британским» вариантом коронавируса было подтверждено у жительницы немецкого региона Баден-Вюртемберг, прибывшей во Франкфурт-на-Майне из Лондона.

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