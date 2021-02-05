Тегеран, , 01:00 — REGNUM Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставлена в Иран на самолете иранской авиакомпании Mahan Air, 4 февраля передает телерадиокомпания IRIB.

Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе груза, который прибыл в аэропорт имени имама Хомейни, числится 5 млн доз препарата. «Спутник V» стал первой вакциной, поступившей в республику из-за границы. Вторую партию вакцины должны доставить в Иран к концу февраля, а третью — 10 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля иранский посол в РФ Казем Джалали заявил, что Россия и Иран планируют обсудить производство вакцины от COVID-19. Для этого РФ должна посетить делегация Ирана во главе с замминистра здравоохранения республики.

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